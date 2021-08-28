Шойгу заявил, что США оставили в Афганистане много высокоточного оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после США в Афганистане осталось много высокоточного оружия. Сейчас российское военное ведомство оценивает возможные риски и угрозы в захваченной талибами* территории.

- Это и наркотики, и большое количество оружия, которое попало, оружие переносное высокоточное - это ПЗРК и ПТУРы. Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки, - рассказал министр в интервью для канала "Соловьев Live" на YouTube.

Напомним, военная техника и оружие, которые в свое время были поставлены для правительственной армии Афганистана, попали в руки боевиков радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в этой ближневосточной стране. Известна лишь стоимость всего этого: только на обучение и оснащение армии были выделены рекордны 83 миллиарда долларов.

*Запрещенная в России террористическая организация