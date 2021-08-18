К талибам попало большое количество американского оружия, и в США не ожидают, что его вернут

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная техника и оружие, которые в свое время были поставлены для правительственной армии Афганистана, попали в руки боевиков радикального движения «Талибан»*, захватившего власть в этой ближневосточной стране. Об этом во вторник, 17 августа, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Мы, конечно, не имеем полной информации по каждому наименованию вооружений, однако очевидно, что значительная часть определенно попала в руки «Талибана»*. Разумеется, мы не ожидаем, что они с готовностью вернут это нам в аэропорту Кабула», - сказал Джейк Салливан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Джо Байден, выступая из Белого дома, заявил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

Смотреть видеосюжет Что происходит в Кабуле на второй день захвата талибами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталий Коротич: «Победоносное бегство» США из Афганистана – сродни их провалу во Вьетнаме, которое ничему не научило

Экс-главред «Огонька», 10 лет проживший в Америке – в «Коридорах власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украина в шоке: «Американцы и нас сдадут как Афган, париться не будут»

В падении Кабула Киев увидел свое зияющее будущее (подробности).

ПО ТЕМЕ

В кабульском аэропорту гибнет американская мечта

Колумнист «КП» Сергей Мардан рассуждает о событиях в Афганистане (подробности).