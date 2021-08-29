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В мире29 августа 2021 1:57

Ракета компании Astra стартовала с космодрома на Аляске

Запуск прошел успешно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ракета стартовала с площадки на острове Кадьяк (штат Аляска)

Ракета стартовала с площадки на острове Кадьяк (штат Аляска)

Фото: Кадр видео

В ночь на воскресенье, 29 августа, с площадки тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска) стартовала ракета-носитель американской компании Astra, которая ведет прямую трансляцию полета на своем сайте.

Запуск состоялся в 14:36 по местному времени (01:36 мск). Ведущий трансляции сообщил, что старт прошел успешно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально ракету Astra планировалось запустить накануне, однако из-за проблем с зажиганием старт пришлось отменить буквально за несколько секунд до запуска. Тогда в компании сказали, что «снова попробуют завтра».

Стоит отметить, что разработанная компанией ракета-носитель длиной около 12 метров, она предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. В прошлом году Astra дважды совершала испытательные пуски своей ракеты, но они в обоих случаях завершились неудачей: они падали и взрывались после непродолжительного полета.