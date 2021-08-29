Запуск ракеты компании Astra снова завершился неудачей

При запуске ракету сначала увело в сторону Фото: Кадр видео

Очередная попытка американской компании Astra доставить с помощью своей ракеты-носителя тестовый груз на орбиту снова завершилась неудачей. Полет длился меньше трех минут.

Сразу после запуска с площадки тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска) ракету сначала увело в сторону от стартового стола, однако через несколько секунд она все-таки полетела вверх. А спустя две с половиной минуты двигатели ракеты отключились, и прямая трансляция полета, которую компания вела на своем сайте, прервалась.

Позже на странице Astra в Twitter появилось сообщение о том, что разработчики «столкнулись с техническими сложностями», но «собрали данные о полете за две с половиной минуты».

«Каждый запуск, успешный или нет, – это возможность учиться для нас. Наша команда изучит данные (о полете – прим. ред.) и использует эту информацию при следующем запуске», - добавили в компании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракета-носитель Astra длиной около 12 метров, она предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. В прошлом году компания дважды совершала испытательные пуски, но они в обоих случаях завершились неудачей: ракеты падали и взрывались после непродолжительного полета.