Эксперт рассказала, что переболевшие коронавирусом могут несколько месяцев испытывать проблемы с дыханием

Время восстановления зависит, в частности, от тяжести заболевания, физического состояния организма человека и наличия сопутствующих заболеваний Фото: Александр ГЛУЗ

После перенесенного коронавируса некоторые пациенты могут еще несколько месяцев испытывать проблемы с дыханием. Об этом рассказала один из ведущих специалистов по ковиду, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

«У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев», - сказала она в беседе с ТАСС.

Профессор добавила, что время восстановления после болезни зависит от многих факторов – в частности, от тяжести заболевания COVID-19, физического состояния организма человека, наличия сопутствующих заболеваний, а также качества реабилитационных мер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что вакцинация против коронавируса не только предотвращает заражение или облегчает течение заболевания COVID-19, но и может улучшить состояние пациентов с постковидным синдромом.

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