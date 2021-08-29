Япония официально уведомила Россию о задержании россиянина на Хоккайдо

Японская сторона официально уведомила о задержании гражданина России, приплывшего с острова Кунашир на Хоккайдо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония официально уведомила Россию о задержании россиянина, который несколько дней назад вплавь перебрался с острова Кунашир на Хоккайдо с целью получить убежище. Об этом утром в воскресенье, 29 августа, сообщил журналистам представитель российского генерального консульства в Саппоро, уточнив, что уведомление было получено еще перед выходными.

«В пятницу мы получили официальное уведомление о задержании данного гражданина России для проведения дальнейших разбирательств», - рассказали агентству ТАСС в диппредставительстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета Hokkaido сообщила, что японские миграционные власти откажут россиянину в статусе беженца, временное разрешение на пребывание в стране Восходящего Солнца мужчине тоже не выдадут. По данным издания, на следующей неделе пловца передадут генеральному консульству России в Саппоро, чтобы его вернули на Родину.

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