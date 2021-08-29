Директор IT-компании рассказал, как узнать, кто звонит с неизвестного номера

Людям часто звонят с незнакомых номеров Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что ни один телефонный мошенник или распространяющий рекламу навязчивый спамер не может полностью замаскировать себя общедоступными способами.

Эксперт советует не разговаривать с человеком, если вы не пони маете цель его звонка: положить трубку, а потом с помощью поисковиков выяснить, кто вам звонил.

«Для этого необходимо скачать специальное приложение, разработанное вашим банком, оператором связи или другими организациями. После чего вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или всё-таки добропорядочной организацией», - пояснил Павел Мясоедов агентству «Прайм».

Он отметил, что скрытые антиопределителем звонки, когда на экране высвечивается сообщение «неизвестный номер», — это просто услуга, и на самом деле абонент всегда известен оператору. Его данные можно узнать, заказав выписку. К слову, по номеру телефона можно легально узнать, где находится его владелец.

Напомним, ранее руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников рассказал kp.ru, зачем мошенники звонят с неизвестных номеров и сбрасывают вызов или просто молчат в трубку.