"Pocкосмос" планирует запустить десять российских метеоспутников до 2027 года Фото: Shutterstock

Десять российских метеорологических спутников планируют вывести на орбиту до 2027 года. Об этом говорится в совместном докладе «Роскосмоса» и Росгидромета по результатам заседания координационной группы по метеорологическим спутникам CGMS.

На сегодняшний день на орбите находятся и работают четыре российских метеорологических спутника: два «Метеора-М» и два «Электро-Л». Однако, отмечается, что на аппаратах действует не весь функционал.

Как передает РИА Новости, согласно данным доклада, в следующем году запланирован запуск двух спутников - «Метеор-М» (с номерами 2-3 и 2-4) и «Электро-Л» номер 4, а еще через в год в космос собираются отправить «Электро-Л» номер 5 и «Арктика-М» номер 2. В 2024 году планируется запуск аппарата «Метеор-М» номер 2-5, на следующий год - «Метеор-М» номер 2-6 и «Арктика-М» номер 3, в 2026 и 2027 годах - «Арктика-М» с номерами 4 и 5.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время проводятся испытания аппарата «Арктика-М» номер 1.

Напомним, накануне «Роскосмос» успешно вывел на орбиту 34 спутника связи OneWeb при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б». Как писал сайт kp.ru, следующий запуск британских спутников запланирован на 14 сентября.