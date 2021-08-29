Врач рассказал, какие народные методы лечения простуды способны навредить

Врач рассказал, какие народные методы лечения простуды могут навредить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал об опасных методах лечения простуды.

Эксперт отметил, что многие люди ошибочно считают осеннюю простуду заболеванием, не требующим медицинской помощи. Однако, по его словам, некоторые «народные» методы, которые принимают для лечения на дому, способны существенно навредить. Одним из таких методов врач назвал поход в баню.

«В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья, и воспаление начинает проявляться еще сильнее», - сказал специалист в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, Зайцев предупредил, что не стоит при простуде вставлять в ноздри ломтики чеснока или лука, поскольку во время простуды развивается отек слизистой оболочки.

«При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек», — пояснил эксперт, подчеркнув, что лук и чеснок способны также спровоцировать ожог слизистой.

Напомним, ранее три простых способа быстро избавиться от простуды без приема дорогостоящих лекарств назвала британский врач общей практики и телеведущая Сара Джарвис.