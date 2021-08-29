Минобороны Британии сообщило о завершении эвакуации из Афганистана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет с последними британскими военнослужащими вылетел из аэропорта Кабула. Такое заявление в воскресенье, 29 августа, сделали в пресс-службе Министерства обороны Великобритании.

«Последний самолет с британскими военнослужащими на борту покинул Кабул», - говорится заявлении, опубликованного на странице военного ведомства Соединенного Королевства в Twitter.

Министерство выразило благодарность всем, кто «храбро нес службу, работая под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы безопасно эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц».

Напомним, накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон введет санкции против движения «Талибан»*, если талибы* не позволят всем желающим покинуть Афганистан после 31 августа. По его словам, королевство применит финансовые рычаги давления, чтобы движение после «дня Х», когда западные страны завершат эвакуацию своих граждан, обеспечили «безопасное передвижение» для афганцев, желающих покинуть страну.

*Запрещенная в России террористическая организация.