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В мире29 августа 2021 3:27

Глава МИД Великобритании пригрозил талибам* санкциями

Лондон применит финансовые ограничения в отношении движения, если его боевики не дадут выехать из Афганистана всем желающим после 31 августа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб

Фото: REUTERS

Лондон введет санкции против радикального движения «Талибан»*, если захватившие Афганистан боевики не позволят всем желающим покинуть страну после 31 августа. Об этом пишет в своей статье для газеты The Sunday Telegraph министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, Соединенное Королевство применит финансовые рычаги давления, чтобы талибы* после «дня Х», когда западные страны завершат эвакуацию своих граждан из Кабула, обеспечили «безопасное передвижение» для афганцев, которые не хотят оставаться в родной стране под их властью.

Причем Лондон, как отметил глава британского МИД, намерен «использовать все имеющиеся в распоряжении средства» и готов сотрудничать с Россией и Китаем в этом вопросе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 августа Великобритания объявила о завершении операции по вывозу своих граждан и военных с территории Афганистана.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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