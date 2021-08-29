Глава МИД Великобритании пригрозил талибам* санкциями

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
Фото: REUTERS
Лондон введет санкции против радикального движения «Талибан»*, если захватившие Афганистан боевики не позволят всем желающим покинуть страну после 31 августа. Об этом пишет в своей статье для газеты The Sunday Telegraph министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
По его словам, Соединенное Королевство применит финансовые рычаги давления, чтобы талибы* после «дня Х», когда западные страны завершат эвакуацию своих граждан из Кабула, обеспечили «безопасное передвижение» для афганцев, которые не хотят оставаться в родной стране под их властью.
Причем Лондон, как отметил глава британского МИД, намерен «использовать все имеющиеся в распоряжении средства» и готов сотрудничать с Россией и Китаем в этом вопросе.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 августа Великобритания объявила о завершении операции по вывозу своих граждан и военных с территории Афганистана.
*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.
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