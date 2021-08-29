Талибы* расстреляли афганского певца Фавада Андараби

Афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби был расстрелян в минувшую субботу, 28 августа, боевиками движения «Талибан»*.

Как сообщает в воскресенье, 29 августа, телеканал Times Now со ссылкой на его родственников погибшего, певца вывели из дома в афганском городе Баглане и расстреляли. Сын музыканта подтвердил данную информацию.

Андараби в своих песнях поддерживал противников талибов*. Многие лидеры движения «Талибан»* считают его музыку Андараби «противной исламу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, жителям Афганистана теперь будет запрещено публично слушать музыку. Как заявил пресс-секретарь радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид, прослушивание музыки в исламе запрещено, поэтому талибы* ее запретят. Он также выразил надежду, что на афганцев не придется давить, и граждане будут соблюдать запрет.

*Запрещенная в России террористическая организация