Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома во Флориде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 29 августа, американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Старт космического корабля в рамках компании по пополнению запасов МКС прошел с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в американском штате Флорида, 29 августа в 03:14 по времени восточного побережья США (10:14 по московскому времени). Согласно планам, стыковка Dragon со станцией должна быть произведена в автоматическом режиме в понедельник, 30 августа, в 11:00 (18:00 по московскому времени).

После старта компания SpaceX также планирует осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее данный элемент Falcon 9 использовался при трех космических запусках.

Напомним, сегодня, 29 августа, стало известно, что «Роскосмос» планирует запустить десять российских метеоспутников до 2027 года.