Роспотребнадзор: коронавирус у беременной женщины привел к пороку глаза у ее ребенка Фото: Александр ГЛУЗ

У ребенка, мать которого перенесла коронавирусную инфекцию на пятой - шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, отметив, что появляются все новые свидетельства негативного влияния COVID-19 на развитие плода.

«Учёные-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием, - приводит РИА Новости слова специалиста.

Пшеничная отметила, что порок развития глаза был таким же, как когда беременная женщина перенесла краснуху в первом триместре беременности. Эксперт также сообщила, что медики ведут наблюдение за детьми, рождёнными в период коронавирусной инфекции, добавив, что у заболевших женщин часто наблюдаются преждевременные роды.

«У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии», - сообщила она.

Тем не менее специалист заявила, что на данный момент сложно говорить, связаны ли пороки развития именно с коронавирусной инфекции. Однако, по ее словам, если будущая мать перенесла заболевание в тяжёлой форме, то у ребенка возникает гипоксия, что также может сказаться на развитии плода. В связи с этим специалист рекомендовала прививаться от COVID-19 перед планированием беременности.

Напомним, ранее специалист Минздрава назвала 22 недели беременности оптимальным сроком для вакцинации.