Центробанк Афганистана предписал ввести лимит на снятие средств с личных счетов в 200 долларов в неделю Фото: REUTERS

Центральный банк Афганистана предписал всем банкам республики ввести лимит на снятие средств с личных счетов клиентов в размере 200 долларов в неделю.

Как передает местное агентство The Khaama Press со ссылкой на директиву регулятора, соответствующие решение Центробанка носит временный характер и принято в связи с финансовыми трудностями в стране. Регулятор также призвал все банки республики возобновить работу, и напомнил владельцам компаний о возможности совершения электронных переводов.

Напомним, в минувшую субботу, 28 августа, несколько сотен жителей Кабула вышли на улицы города, чтобы выразить протест из-за закрытия банков, в том числе Центрального банка Афганистана, а также пунктов обмена валюты по всему государству. Протестующие требовали, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть средств, хранящихся в кредитных организациях