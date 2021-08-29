Эрдоган: Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Анкара не сомневается, что купит у Москвы второй полк российских зенитных ракетных систем С-400. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности», - сказал турецкий лидер, отметив, что обсудил этот вопрос в последнем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, и планирует вновь обсудить его, когда поедет в Россию.

Как писал сайт kp.ru, накануне генеральный директор «Рособоронэкспорта», который входит в Ростех, Александр Михеев заявил, что новый контракт с Анкарой на поставку российских С-400 может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказаться от этой закупки и приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив Турции санкциями или отменой продажи истребителей F-35, однако турецкая сторона не пошла на уступки, продолжив переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.