Минздрав Японии: инородные частицы в вакцине Moderna были фрагментами крышек ампул Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инородные вещества, которые накануне обнаружили в южной японской префектуре Окинава в вакцине от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna, являются фрагментами резиновых крышек от ампул. Такое заявление в воскресенье, 29 августа, сделали в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Как уточняют в ведомстве, после проведенной проверки в образцах вакцины из указанной партии не было зарегистрировано никакой примеси, которая могла бы повлиять на ее качество. Инородные вещества черного цвета, которые обнаружили в пяти ампулах и шприцах, оказались фрагментами резиновых крышек, закрывающие ампулы.

Предположительно, фрагменты крышек могли отколоться в результате неправильного прокалывания шприцем. Делать это, согласно рекомендациям министерства, нужно под прямым углом. В ведомстве заявляют, что признавать партию бракованной пока не следует, и вакцинацию от COVID-19 на Окинаве можно продолжить.

Напомним, как сообщалось, прививки препаратом из этой партии уже получили около 400 жителей префектуры Окинава.