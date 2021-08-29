Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции наладить отношения с Арменией Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика готова нормализовать отношения с Армению. Турецкий лидер пожелал успехов новому армянскому правительству.

- Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении, — сказал он, возвращаясь после рабочей поездки в Сараево.

Эрдоган отметил, что предложит создать "Платформу пяти" или "Платформу шести" с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана, Армении и Грузии.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова в случае необходимости провести переговоры с представителями движения "Талибан"*, когда они сформируют правительство. Он указал на необходимость обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане. Кроме того, Эрдоган заявил, что у Турции нет обязательств перед кем-либо, чтобы становиться пристанищем для афганских беженцев, призвав Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе.

*Запрещенная в России террористическая организация