Новый взрыв прогремел в Кабуле

В Кабуле прогремел новый взрыв Фото: REUTERS

В столице Афганистана прогремел новый взрыв. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Взрыв стал следствием ракетного удара по жилому дому. По данным ряда СМИ, взрыв прогремел недалеко от аэропорта в Кабуле.

Напомним, в минувший четверг, 26 августа, у одного из входов в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Затем, по сообщениям Министерства обороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Позже Пентагон сообщил, возле отеля близ воздушной гавани было совершено не два взрыва, а только один, указав на путаницу с информацией. Ответственность за произошедшие взяли на себя представители террористической группировки "Исламское Государство" (ИГИЛ)*. Боевики движения "Талибан"* задержали несколько человек в связи с взрывами.

По последним данным, число жертв взрыва достигло 200 человек.

*Запрещенные в России террористические организации