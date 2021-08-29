Ракетный удар в Кабуле нанесли США

Ракетный удар в Кабуле нанесли Соединенные Штаты Фото: REUTERS

Ракетный удар недалеко от аэропорта в Кабуле был нанесен Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Удар был нанесен по транспортному средству при помощи беспилотника. Сообщается, что в автомобиле находилось несколько смертников, который направлялись в кабульских аэропорт. Ранее сообщалось, что целью Соединенных Штатов был один смертник, который планировал атаковать аэропорт.

Информацию об ударе с беспилотника подтвердил Пентагон. В ведомстве отметили, что удар был совершен из-за угрозы атаки ИГ* на аэропорт.

Напомним, взрыв прогремел в воскресенье, 29 августа. Он стал следствием ракетного удара. Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва недалеко от аэропорта в Кабуле. На кадрах можно увидеть поднимающийся в небо черный столб дыма. В результате произошедшего два человека погибли, среди них один ребенок. Еще трое получили ранения.

*Запрещенная в России террористическая организация