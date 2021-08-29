В Кабуле два человека погибли при новом взрыве у аэропорта Фото: REUTERS

Два человека погибли при новом взрыве у аэропорта в Кабуле. Еще трое получили ранения. Об этом сообщило местное телевидение.

Напомним, взрыв прогремел в воскресенье, 29 августа. Он стал следствием ракетного удара по жилому дому. Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва недалеко от аэропорта в Кабуле. На кадрах можно увидеть поднимающийся в небо черный столб дыма.

В минувший четверг, 26 августа, у одного из входов в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Затем, по сообщениям Министерства обороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Позже Пентагон сообщил, возле отеля близ воздушной гавани было совершено не два взрыва, а только один, указав на путаницу с информацией. Ответственность за произошедшие взяли на себя представители террористической группировки "Исламское Государство" (ИГИЛ)*. Боевики движения "Талибан"* задержали несколько человек в связи с взрывами.

*Запрещенные в России террористические организации