Синоптик Тишковец предупредил жителей европейской части России о наступлении "глубокой осени"

Жителей европейской части России предупредили о наступлении "глубокой осени" Фото: Василий Вахрин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей европейской части России о скором наступлении "глубокой осени".

- 2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень! В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха понизится до +8…+13, а днем не выше +11…+16, — сообщил синоптик в Instagram.

Специалист рассказал, что в следующие дни ночью воздух будет остывать до +3-8 градусов, а днем — от 7 до 12 градусов. Это на 5-7 градусов ниже сентябрьской нормы, и такая температура воздуха чаще бывает в октябре, отметил Тишковец.

Ранее главный специалист российского Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что резкое похолодание на пять градусов придет в Москву и Подмосковье 2 сентября текущего 2021 года. Температура воздуха в столичном регионе опустится до 14-16 градусов тепла по Цельсию. По словам Марины Макаровой, с 28 августа по 1 сентября включительно погода в Москве и области будет теплой, а температурный фон днем будет в диапазоне 21-26 градусов тепла. Теплая погода будет вплоть до конца календарного лета.