Число погибших при ракетном ударе в Кабуле выросло до шести человек

Число жертв при ракетном ударе в Кабуле выросло до 6 человек Фото: REUTERS

Число жертв после ракетного удара Соединенных Штатов Америки по автомобилю с террористами "Исламского государства"* увеличилось до шести человек. При этом четверо из них дети. Об этом сообщил портал Ariana News.

Также сообщается, что после ракетного удара было разрушено два автомобиля и повреждено несколько домов. Очевидцы рассказали, что удар был нанесен минометным снарядом.

Напомним, взрыв прогремел в воскресенье, 29 августа. Он стал следствием ракетного удара. Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва. На кадрах можно увидеть поднимающийся в небо черный столб дыма. Представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан рассказал, что удар был нанесен из-за угрозы атаки ИГ*. Он выразил уверенность в успешности операции и рассказал, что после удара произошло еще несколько взрывов. Это может говорить о том, что во взорванном автомобиле была взрывчатка.

*Запрещенная в России террористическая организация