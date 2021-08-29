Украинские политики отправили Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток — 2"

Политики из Украины отправили Джо Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток — 2" Фото: REUTERS

Политики и общественные деятели Украины отправили президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену письмо с требованием остановить проект "Северный поток — 2".

Американскому лидеру напомнили, что он обещал проводить жесткую политику в отношении России и остановить проект. По мнению авторов письма, Байден должен спасти Евросоюз и Украину от "влияния России".

- Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий, — гласит текст письма, опубликованного на сайте Атлантического Совета.

Ранее бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил, что Украине не стоит пытаться добиваться введения санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий газопровод "Северный поток - 2". По его мнению, Киев является главным проигравшим от запуска трубопровода. Он отметил, что даже президент США Джо Байден, который противостоит реализации проекта, не готов на отчаянные действия, в том числе на такие, которые могли бы подвергнуть риску отношениями с союзниками. Такое мнение дипломат представил в публикации для украинского портала Kyiv Post.