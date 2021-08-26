Экс-посол США призвал Украину не добиваться санкций против "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил, что Украине не стоит пытаться добиваться введения санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий газопровод "Северный поток - 2".

По его мнению, Киев является главным проигравшим от запуска трубопровода. Он отметил, что даже президент США Джо Байден, который противостоит реализации проекта, не готов на отчаянные действия, в том числе на такие, которые могли бы подвергнуть риску отношениями с союзниками. Такое мнение дипломат представил в публикации для украинского портала Kyiv Post.

- Вместо этого ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому) нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева,- отметил дипломат.

Напомним, 22 августа стало известно о завершении укладки труб второй нитки газопровода "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне Дании. По последним данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, газопровод построен на 99%.