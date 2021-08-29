Россияне назвали цены и инфраструктуру самыми раздражающими факторами во время поездок по стране

Жители РФ назвали цены и инфраструктуру самыми раздражающими фактора во время поездок в регионе Фото: Анна САДОВНИКОВА

Во время поездок в регионы РФ россиян чаще всего раздражают высокие цены и состояние инфраструктуры. Об этом гласят итоги исследования сервиса SuperJob.

На плохое состояние инфраструктуры указали отдыхающие в Крыму (33 процента), на Кубани (26 процентов) и Ставрополье (24 процента). На высокие цены пожаловались туристы в Краснодарском крае (36 процентов), Крыму (30 процентов) и на Камчатке (23 процента). Также отдыхающим не нравится большое количество туристов и мусора на курортах.

В это же время жители курортных регионов недовольны невежеством и невоспитанностью туристов, а также небрежным отношением к природе.

Ранее россияне рассказали, сколько денег они потратили на отпуск в стране в пролом году. По данным исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, треть путешественников уложились в сумму от 20 до 40 тысяч рублей. В ходе опроса 17,3% респондентов рассказали, что во время отдыха они потратили от 30-40 тысяч рублей на одного человека. 16,8% опрошенных отдохнули чуть бюджетное и потратили от 20 до 30 тысяч рублей на одного. А еще 16,3% россиян и вовсе смогли уложиться в отпуске менее чем в 20 тысяч рублей.