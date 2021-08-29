Жителей ряда регионов России предупредили о снеге в сентябре

Жителей нескольких регионов России предупредили о снеге в сентябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр "Фобос" предупредил жителей ряда регионов России о возможном снеге в сентябре. Отмечается, что уже 3-5 сентября в Северо-Западной части температура воздуха опустится ниже нуля.

В частности, холода придут Карелию, Коми, Мурманскую, Архангельскую и Вологодскую области. Возможен снег на севере Пермского края и Свердловской области, а также в Тверской, Ярославской, Костромской областях.

- Мало того, арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице еще на 2-3 градуса холоднее реальной температуры, — приводит сообщение центра "Российская газета".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей европейской части России о скором наступлении "глубокой осени". Специалист сообщил, что с третьего сентября ночью воздух будет остывать до +3-8 градусов, а днем — от 7 до 12 градусов. Это на 5-7 градусов ниже сентябрьской нормы, и такая температура воздуха чаще бывает в октябре, отметил Тишковец.