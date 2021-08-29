Талибы* осудили США за ракетный удар в Кабуле

"Талибан"* осудил США за ракетный удар в Кабуле Фото: REUTERS

Радикальное движение "Талибан"* осудило ракетный удар Соединенных Штатов Америки в Кабуле. Об этом сообщил телеканал CNN.

Представитель движения Билал Карими заявил, что Америка нарушила суверенитет Афганистана, проведя свою операцию на чужой земле. По его словам, Вашингтон должен был предупредить талибов* о намерении провести операцию.

- Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их, — сказал представитель радикалов.

Напомним, взрыв прогремел в воскресенье, 29 августа. Он стал следствием ракетного удара. Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва. На кадрах можно увидеть поднимающийся в небо черный столб дыма. Представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан рассказал, что удар был нанесен из-за угрозы атаки ИГ*. Он выразил уверенность в успешности операции и рассказал, что после удара произошло еще несколько взрывов. Это может говорить о том, что во взорванном автомобиле была взрывчатка.

*Запрещенные в России террористические организации