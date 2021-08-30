Ураган «Ида» изменил направление течения Миссисипи

Ураган «Ида» обрушился на восточное побережье США Фото: REUTERS

Из-за мощного урагана «Ида», который в воскресенье обрушился на американский штат Луизиана, изменилось течение реки Миссисипи, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Геологической службы США Скотта Перьена.

По его словам, в окрестностях города Новый Орлеан Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 метров в секунду. Представитель Геологической службы пояснил, что причиной такого необычного явления стали сильнейший ветер и ливень, в результате которого уровень воды в реке поднялся как минимум на 2,1 метра, причем он продолжает подниматься.

Ураган «Ида» уже привел к затоплениям Фото: REUTERS

«Я помню, что подобное происходило во время урагана «Катрина», но это крайне необычное явление», - добавил Скотт Перьен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее урагану присвоили четвертую категорию опасности, а по прогнозам синоптиков, «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане с 1856 года или как минимум за последние 16 лет – с 2005 года, когда ураган «Катрина» вызвал сильнейшее наводнение в Новом Орлеане и унес жизни более 1,8 тысячи человек.