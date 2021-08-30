Супруги Бакальчуки возглавили рейтинг Forbes богатейших семей России

Татьяна Бакальчук. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук, которые являются соучредителями компании Wildberries, возглавили рейтинг самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Второе и третье места заняли семьи Гурьевых и Ротенбергов.

Издание оценило состояние супругов Бакальчуков в 13,1 млрд долларов. Отмечается, что за год семья Бакальчук увеличила свои доходы более чем в 10 раз.

Второе место в рейтинге заняла семья Гурьевых («Фосагро»), состояние которой оценивают в 6,9 млрд долларов, за год оно увеличилось на 1,8 млрд долларов. Тройку замыкает семья Ротенбергов («Мостотрест»), которая была лидером списка годом ранее. Их состояние выросло на 500 млн долларов, до 5,95 млрд долларов.

Согласно приведенным данным совокупное состояние вошедших в рейтинг семей за год выросло на 16,1 млрд долларов, до 42,9 млрд долларов.

Состояние богатейших семей России:

1. Бакальчуки - 13,1 млрд долларов;

2. Гурьевы - 6,9 млрд долларов;

3. Ротенберги - 5,95 долларов;

4. Гуцериевы - 3,7 долларов;

5. Евтушенковы - 3,2 млрд долларов;

6. Шаймиевы - 3 млрд долларов;

7. Рахимкуловы - 1,95 млрд долларов;

8. Бажаевы - 1,75 млрд долларов;

9. Линники - 1,7 млрд долларов;

10. Саркисовы - 1,65 млрд долларов.

Напомним, что генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук уже ни раз возглавляла разные рейтинги богатейших женщин России.