Депутат Рады: визит Зеленского в США под угрозой срыва из-за уснувшего на переговорах Байдена

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предупредил, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена оказалась под угрозой срыва после того, как глава Белого дома уснул на переговорах с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом.

«Срочно! Встреча президента Зеленского с президентом Байденом под угрозой срыва! Последний уснул на встрече с премьер-министром Израиля и может в ближайшее время не проснуться», - пошутил украинский депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, днем ранее появилось видео с перегаров американского лидера и израильского премьера. В ходе пресс-конференции Беннет рассказывал о новом этапе дружбы между народами Израиля и США, но в этот момент Байден неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами, постепенно опуская голову вниз. Пользователи Сети предположили, что глава Белого дома вздремнул.