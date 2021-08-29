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В мире29 августа 2021 12:16

Джо Байден заснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля

Беннет рассказывал президенту США о дружбе американского и израильского народов
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Джо Байден заснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля

Джо Байден заснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля

Фото: Кадр видео

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Переговоры между главой израильского правительства и американским лидером проходят в США. В ходе пресс-конференции Беннет рассказывал о новом этапе дружбы между народами двух стран, но в этот момент глава Белого дома неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами, опуская голову вниз. Соответствующие кадры опубликованы в интернете. Пользователи Сети предположили, что Байден вздремнул.

Напомним, несколько дней назад американский лидер во время пресс-конференции долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динна Крисуэлла, что произошло всего через пару минут после разговора с ней. Незадолго до этого глава Белого дома перепутал имя губернатора Мичигана, а также оговорился, заявив, что в некоторых регионах США привившиеся от коронавирусной инфекции американцы выдают по сто тысяч долларов.

Байден уснул на встрече с израильским премьером