Посольство РФ в Кабуле формирует новый список для вывоза граждан из Афганистана Фото: REUTERS

Российское посольство в Кабулн формирует новый список для вывоза граждан из Афганистана. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в дипмиссии, отметив, что в список могут попасть российские граждане, лица с видом на жительство в России, граждане стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Уточняется, что желающим вылететь в Россию специальными рейсами необходимо направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, а также указать работающий контактный телефон.

«В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснен порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно»,- говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Напомним, в минувшую среду, 25 августа, российский посол сообщил, что на самолетах Минобороны России из Кабула было эвакуировано более 360 афганцев с российским гражданством. Кроме того, эвакуировали свыше 500 российских граждан, стран Организации Договора о коллективной безопасности (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Украины.