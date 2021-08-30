Космонавт Соловьев заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская часть Международной космической станции (МКС) сильно изношена. Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой СССР Владимир Соловьев, предположив, что она может частично выйти из строя после 2025 года.

«На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан», - заявил космонавт в интервью РИА Новости.

Соловьёв также отметил, что 80 процентов систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации, о чем космонавты уже давно предупреждали в своих отчетах.

Как писал сайт kp.ru, Соловьёв также сообщил, что в ходе обследования российского сегмента МКС космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции – «Заря», подчеркнув, что подобная ситуация ему не нравится, а обнаружение ранее сквозных трещин в модуле «Звезда» наводит его на мысль, что со временем и трещины в «Заре» будут расползаться.