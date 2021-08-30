Российские космонавты нашли трещины еще в одном модуле МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС) космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции – «Заря». Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой СССР Владимир Соловьев.

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря"», - заявил он в интервью РИА Новости.

Соловьева отметил, что подобная ситуация ему не нравится, а обнаружение ранее сквозных трещин в другом модуле «Звезда» наводит генконструктора на мысль, что со временем и трещины в «Заре» будут расползаться.

Напомним, экипаж МКС нашел ранее возможное место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Сделать это удалось благодаря чаинкам. До этого в промежуточной камере российского сегмента космонавты залатали две трещины. Позже появилась информация о том, что отверстие в бытовом отсеке космического корабля в 2018 году могло быть просверлено в условиях невесомости человеком, который был незнаком с устройством данного корабля.