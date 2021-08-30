Белый дом доложил Байдену о ракетном обстреле в районе аэропорта Кабула

Джо Байдена Фото: REUTERS

Сотрудники администрации США проинформировали американского лидера Джо Байдена о ракетной атаке в районе аэропорта Кабула. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 30 августа, пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.

«Президента проинформировали о том, что работа в аэропорту имени Хамида Карзая продолжается без перебоев, он подтвердил приказ, согласно которому командующим следует удвоить усилия для выполнения приоритетной задачи: сделать все необходимое для защиты наших сил в стране», - говорится в соответствующем заявлении.

Как писал сайт kp.ru, агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что по меньшей мере пять ракет были выпущены утром в понедельник, 30 августа, по территории аэропорта Кабула. Согласно приведенным данным, несколько ракет были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны (ПВО) США. Источник издания привел предварительные данные, отметив, что жертв со стороны США нет, однако, как он сообщил, все может измениться.