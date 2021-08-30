Онищенко дал советы студентам перед началом нового учебного года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутат Госдумы, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко дал совет студентам перед началом нового учебного года. Он посоветовал беречь свое здоровье, отказаться от алкоголя и «мусорной» еды, а также пройти вакцинацию от коронавируса.

В сентябре нудно снизить до минимума уровень стресса для организма. Нужно максимально мягко войти в учебный ритм, чтобы не подорвать защитные силы организма.

- Категорически не рекомендую студентам сейчас проводить ночи в увеселительных заведениях, а также употреблять алкоголь, - советует депутат в беседе с ФАН.

Нужно не только высыпаться, но и правильно питаться.

- Не сидеть на пиццах, гамбургерах и прочей мусорной еде, — посоветовал он. – Еще один важный совет – пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию. Они начнут приезжать в страну с 30 августа, сообщает газета "Известия".