Маркетолог посоветовала, как выбрать букет, который удивит педагога на 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О подходящем букете цветов на 1 сентября уже сегодня задумываются многие школьники. Маркетолог Елена Пономарева дала совету, которые помогут сделать правильный выбор и удивят педагога.

Она советует обращать внимание на композиции, составленные не только из живых цветов. Сейчас популярны букеты из фруктов, шоколада, чая и кофе. С учетом сезонности, фруктовые букеты стоят вполне приемлемо.

Не менее модная тема — букеты из клубники в шоколаде, но они более скоропортящиеся. А педагогам-мужчинам можно подарить букет из мясных или колбасных изделий.

Что касается цветочных букетов, то растет популярность необычных композиций, которые могут храниться максимально долгий срок. Их секрет в том, что сразу в коробке размещается емкость для воды. Стоят такие композиции дороже, чем традиционные букеты. Но зато букеты в коробке могут быть украшением учительского стола.

- Выбор букета зависит от фантазии и бюджета. К тому же, родители должны понимать, что необычный букет выделит ребенка в глазах педагога. То есть, он проявил особый знак внимания, - рассуждает эксперт в беседе с NEWS.ru.

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