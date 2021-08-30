Зеленский после встречи с Байденом в Вашингтоне поедет в Калифорнию

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита будет находиться в Вашингтоне в период с 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию. Об этом сообщила украинский посол в США Оксана Маркарова.

«Из уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами», - написала дипломат в Facebook.

Маркарова уточнила, что в ходе поездки украинский лидер встретится с «руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств».

Посол также заявила о «двух важных публичных презентациях» Зеленского и первой леди, предназначенных для представителей общественности, а также СМИ и аналитических центров. Дипломат отметила, что президент незалежной будет участвовать в открытии Украинского дома и посетит места в Вашингтоне, важные для развития отношений Киева и Вашингтона.

Напомним, накануне депутат Верховной рады пошутил, что визит Зеленского в США под угрозой срыва из-за уснувшего на переговорах американского президента Джо Байдена.