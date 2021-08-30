Специалист по недвижимости посоветовал, как выгодно приобрести жилье на юге России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалист по недвижимости посоветовал, как выгодно приобрести жилье на юге

Специалист по недвижимости в Сочи Иван Потапов дал советы, когда стоит покупать недвижимость у моря и на что обратить внимание. В первую очередь важно правильно выбрать время. Совершать сделки летом не стоит, иначе покупка окажется в разы дороже. А вот осень, зима или весна – идеальное время года.

Летом на курортах тесно и дорого, объем предложений на рынке недвижимости снижен, а агенты постоянно заняты.

- При покупке недвижимости на побережье, которая будет сдаваться, стоит учесть период ее использования. Например, курортные города Черноморского побережья имеют высокий сезон все три месяца. Май и сентябрь – это периоды умеренного спроса, а все остальное время объекты будут почти пустыми, цены на аренду жилья упадут, - говорит эксперт "Известиям".

Если покупать жилье для инвестиций, то стоит использовать только федеральную территорию Сириус (Олимпийский парк), Адлер и его окрестности. Там объект можно использовать круглогодично. С одной стороны будет море, а в 30 минутах езды – горнолыжный склон.

Риэлторы советуют не тянуть с приобретением, так как ипотека становится все дороже. Рост процентов по жилищным кредитам подстегивает растущая ставка ЦБ.

К тому же, год от года недвижимость на юге только дорожает, так как пользуется стабильно высоким спросом, сообщает ФАН.