Писательница Ницой назвала украинцев "божьей нацией", отвечая на вопрос про борщ Фото: REUTERS

Украина находится на высшей ступени развития, поэтому не намерена участвовать в споре о происхождении борща. Такое заявление сделала украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

Как отметила писательница, украинцы – божья и светлая нация, которая из-за своей доверчивости привыкла делиться и не ставить себя выше других народов.

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим"», – заявила активистка в интервью с «Главредом».

По ее словам, для жителей Украины не стоит вопрос о принадлежности борща, а этот спор она назвала «московскими дикостями». Тем не менее Ницой призвала отстаивать свои интересы и быть «зубастыми», как когда-то были предки.

Напомним, ранее министерство культуры Украины заявило, что борщ является украинским национальном блюдом. Чиновники и активисты собирались добиваться того, чтобы этот суп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционное украинское блюдо.