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Политика30 августа 2021 10:49

Писательница Ницой назвала украинцев "божьей нацией", отвечая на вопрос про борщ

По словам писательницы, Украина находится на высшей ступени развития
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Писательница Ницой назвала украинцев "божьей нацией", отвечая на вопрос про борщ

Писательница Ницой назвала украинцев "божьей нацией", отвечая на вопрос про борщ

Фото: REUTERS

Украина находится на высшей ступени развития, поэтому не намерена участвовать в споре о происхождении борща. Такое заявление сделала украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

Как отметила писательница, украинцы – божья и светлая нация, которая из-за своей доверчивости привыкла делиться и не ставить себя выше других народов.

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим"», – заявила активистка в интервью с «Главредом».

По ее словам, для жителей Украины не стоит вопрос о принадлежности борща, а этот спор она назвала «московскими дикостями». Тем не менее Ницой призвала отстаивать свои интересы и быть «зубастыми», как когда-то были предки.

Напомним, ранее министерство культуры Украины заявило, что борщ является украинским национальном блюдом. Чиновники и активисты собирались добиваться того, чтобы этот суп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционное украинское блюдо.