Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 30 августа пообщался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главной темой для обсуждения в рамках телефонного разговора стала ситуация в Афганистане.

15 августа, радикальное движение “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) захватило власть в стране. Всего за сутки боевики взяли под контроль Кабул и вынудили официальные власти бежать из Афганистана. Зарубежные страны после этого начали масштабную операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана.

По вопросу происходящего в Афганистане в ближайшие дни пройдет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет БЕЛТА. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Стороны обсудят ситуацию в Афганистане более пристально.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское посольство в Кабуле формирует новый список для вывоза граждан из Афганистана. В него могут попасть российские граждане, лица с видом на жительство в России, граждане стран-членов ОДКБ.