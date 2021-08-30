МИД РФ: Москва активно налаживает отношения с новыми властями Афганистана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва активно налаживает диалог с новыми властями Афганистана. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Россия будет налаживать отношения с талибами», - заявил дипломат.

Внешнеполитическое ведомство страны подтвердило, что Москва занимается установкой контактов с Кабулом. В министерстве отметили необходимость иметь хорошие отношения с любой властью в республике.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что Москва будет участвовать в экономических проектах по восстановлению Афганистана, и выразили готовность приступить к этому уже сейчас.

Напомним, ранее о российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москве придется налаживать отношения с новыми властями Афганистана. Как отметил Кабулов, российские дипломаты занимаются этим уже восемь лет, поэтому встретили перемены «относительно комфортно».