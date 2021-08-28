В МИД России заявили, что Москве придется налаживать отношения с новыми властями Афганистана

Ранее «Талибан»* заверил, что не намерен монополизировать власть в Афганистане Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента России в Афганистане Замир Кабулов считает, что Москве придется налаживать отношения с новыми афганскими властями.

«Состоявшийся факт прихода к власти движения талибов* – это уже реалии жизни. И нам придется налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане», - сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат добавил, что Россия ведет контакты с представителями талибов* уже восемь лет, поэтому встретила перемены «относительно комфортно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидеры захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан»* планируют создать для управления страной совет, в который войдут всего 12 человек, в том числе несколько членов предыдущего правительства.

Ранее официальный представитель политического офиса движения в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что талибы* не намерены монополизировать власть в Афганистане, они хотят сформировать инклюзивное исламское правительство. К слову, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов говорил, что не исключает возможности того, что в состав новых властей страны могут войти представители разных политических сил.

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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