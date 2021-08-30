Россия обсуждает с Британией признание сертификатов о вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия обсуждает с Великобританией возможное признание сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление в понедельник, 30 августа, сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, последнее время обсуждается вопрос признания сертификатов со стороны ЕС, который затянул этот процесс. Накануне в Еврокомиссии объяснили причину задержки признания сертификатов о вакцинации с Россией. Как сообщалось, Европейский союз уже передал Москве общую и техническую информацию об электронном паспорте здоровья ЕС (Digital Green Pass), однако полноценные переговоры о взаимном признании сертификатов между сторонами до сих пор не начались.