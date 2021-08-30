НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в понедельник, 30 августа, заявил на пресс-конференции директор института Дмитрий Лиознов, сообщил о планах до нового года начать клинические исследования данного препарата с участием добровольцев.

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции», - сообщил директор института.

По его словам, препарат должен защищать как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа А. «Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата», - заявил он.

Напомним, ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о возможности создания вакцины, которая защищала бы одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа.