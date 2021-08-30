Почти 70 человек умерли от неизвестной болезни в Индии Фото: REUTERS

В Индийском штате Уттар-Прадеш сообщили о гибели за последнюю неделю 68 человек от неизвестной вирусной лихорадки, при этом 40 погибших - дети, а 12 скончались за последние сутки.

В местном Министерстве здравоохранения сообщили, что у большинства заболевших была зафиксирована высокая температура, падение уровня тромбоцитов в крови, а также обезвоживание. Кроме того, у некоторых заболевших наблюдались симптомы, подобные денге - сильная головная боль, высокая температура, тошнота, боль в мышцах и увеличение лимфатических узлов.

«Ситуация в районах вызывает тревогу. Заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены являются причинами распространения болезни», - приводит Times of India слова одного из медиков Маниша Асиджа.

Власти заявляют, что из-за высокой влажности, вызванной проливными ливнями, а также высокой температуры пострадавшие районы стали идеальным местом для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются насекомыми.

Напомним, ранее в Индии начался сезон муссонных дождей. За две последние неделя июля по разным оценкам, в стране погибло по меньшей мере 300 человек. К концу июля число жертв из-за сильных ливней на западе Индии достигло 192 человек.