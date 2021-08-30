МВД назвало нежелательным пребывание комика Идрака Мирзализаде в России

Комик только недавно получил вид на жительство в России Фото: Инстаграм

МВД России приняло решение о пожизненной “нежелательности пребывания” в России комика Идрака Мирзализаде. Причиной стала шутка, которую гражданин Белоруссии озвучил в одном из комедийных шоу.

Мирзализаде был участником программы “Разгоны” в марте 2021 года. В ходе выступления он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил о русских. Его шутка стала причиной ареста на десять суток по статье о возбуждении межнациональной вражды.

30 августа 2021 в МВД заявили, что в своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде “допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство”.

- В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц, - говорится в сообщении ведомства.

Закон “О порядке выезда в РФ и въезда в РФ” предусматривает, что иностранец, чье пребывание в России признали нежелательным, “обязан выехать из Российской Федерации”. МВД депортирует из России комика Идрака Мирзализаде, если он самостоятельно не покинет территорию Российской Федерации после того, как его пребывание было признано нежелательным на пожизненный срок.

Комик только недавно получил вид на жительство в России. Он является гражданином Белоруссии.