Кремль: говорить об изменении статуса движения Талибан* пока преждевременно

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Говорить об изменении статуса радикального движения «Талибан»* в России на сегодняшний день преждевременно. Такое заявление в понедельник, 30 августа, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указав на необходимости посмотреть на первые шаги талибов*.

«Пока преждевременна такая постановка вопроса … Очень важно посмотреть, какие будут первые шаги "Талибана"* в руководстве Афганистана, и потом можно делать какие-то выводы», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков отметил, что на данный момент так и не сформировано новое руководство Афганистана, а также не завершена эвакуация иностранцев и работавших с ними афганцев из республики.

По его словам, это опасный процесс, «связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок и элементов».

Как писал сайт kp.ru, ранее в МИД РФ заявили, что Москва активно налаживает диалог с новыми властями Афганистана, отметив необходимость иметь хорошие отношения с любой властью в республике. Кроме того, в ведомства сообщили, что Россия будет участвовать в экономических проектах по восстановлению республики, и выразили готовность приступить к этому уже сейчас.

*Запрещенная в России террористическая группировка