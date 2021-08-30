Мишустин: все школы должны быть готовы принять учеников 1 сентября

Мишустин заявил, что все школы РФ должны быть готовы принять учеников 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все школы России должны быть готовы принять учеников 1 сентября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Уже послезавтра дети пойдут в школу и все общеобразовательные учреждения должны быть полностью готовыми к началу занятий, в том числе с точки зрения безопасности учащихся, - сказал он во время совещания с вице-премьерами. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин отметил, что борьба с коронавирусом еще продолжается, поэтому нельзя пренебрегать санитарными мерами.

Напомним, новый учебный год в российских школах начнется в очном формате. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что у ведомства нет планов переводить обучение в дистанционный формат. Подобную меру рассматривают исключительно как вынужденную.

Кравцов отметил, что очную форму никто и ничто не заменит. По его словам, только соблюдение противоэпидемиологических мер позволит детям и учителям продолжить обучение в очном формате.